البحرية السعودية تضبط شحنة مخدرات في خليج عمان بقيمة 20 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الأربعاء، عبر تويتر، عن تنفيذ قوة الواجب المختلطة (CTF 150) التي تقودها حاليا القوات البحرية السعودية، عملية اعتراض وتفتيش لزورق في خليج عمان من خلال السفينة الأمريكية "جلن هاريس"

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن قيادة القوات البحرية السعودية كانت تسلمت هذه المهام للمرة الأولى من القوات البحرية البريطانية في 30 يوليو/ تموز 2018، ونفذت خلال تلك الفترة عددا من العمليات، فيما تسلمتها للمرة الثانية من نظيرتها الفرنسية في أغسطس/ آب 2020، ونفذت بالإضافة إلى عملية اليوم 6 عمليات.

وأضافت القناة: "نفذت العملية الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وضبط فيها أكثر من 450 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدرة المعروفة بـ(كريستال ميث) وتقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار".

وتابعت: "في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، نفذت عمليتان، إذ اُعترض في الأولى، مركب يحمل 1579 كيلوغرام من الحشيش بأكثر من ٨ ملايين دولار".

ولفتت القناة إلى أن "قوة الواجب اعترضت في العملية الثانية زورقا وصادرت 456 كيلو غرام من مادة كريستال ميث المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 113 مليون دولار، إضافة إلى 364 كيلوغرام من الهيروين تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليون دولار".

وكذلك في ديسمبر/ كانون الأول 2020، نفذت عمليتين، ضبط في الأولى 910 كيلوغرام من الحشيش، فيما اعترضت القوة وصادرت في العملية الثانية، 182 كيلوغرام من الميثامفيتامين، إضافة إلى 272 كيلوغرام من الهيروين، وذلك في المياه الدولية في بحر العرب، وفقا لقناة "الإخبارية".