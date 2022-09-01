سوريا: غارات إسرائيلية تستهدف مطار حلب

(CNN)-- أعلنت السلطات السورية، يوم الأربعاء، عن استهداف مطار حلب الدولي بعدة صواريخ ما أدى إلى أضرار مادية، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن عدة صواريخ إسرائيلية أصابت مطار حلب، شمال البلاد، وألحقت بعض الأضرار بالمطار.

وأضافت الوكالة أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مواقع في جنوب شرق العاصمة دمشق وتسببت في بعض الأضرار، وتابعت أن منظومة الدفاع الجوي السورية أسقطت بعض الصواريخ، ولم تبلغ "سانا" عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على تقارير في وسائل الإعلام الأجنبية.