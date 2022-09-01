أكاديمي سعودي يغرد عن أيتام خميس مشيط و"التعامل الوحشي المرفوض"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الأكاديمي السعودي، تركي الحمد على الضجة الواسعة التي أثارتها مقاطع فيديو داخل دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير، وبروز وسم "أيتام خميس مشيط".

وقال الحمد في تغريدة على صفحته بتويتر: "لا شك في أن اسلوب التعامل الوحشي مع فتيات خميس مشيط، مرفوض تماما، مهما كانت المبررات، فهناك أساليب أخرى قانونية وأكثر إنسانية من تلك التي مورست، ولكن ان ينفخ البعض في مثل هذه الحادثة وكأنها هي الأسلوب السائد، فهنا يكمن الخلل، ولا شك في أن التحقيق سيكشف كل الملابسات.."

وكان مصدر في النيابة العامة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قد قال إنه "بناء على ما تم رصده من مقاطع فيديو تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، فقد باشرت النيابة المختصة في وقت مبكر التحقيق في واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية، والقضية ما زالت قيد إجراءات التحقيق"، دون أن يوضح تفاصيل عن واقعة إتلاف المال العام أو المسؤول عنها.

كما صرح المصدر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، بأنه "على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة"، دون أن يذكر صراحة ما إذا كان المقصود هو التحقيق في مشاهد الاعتداء.

لكن المصدر أكد على "حرمة إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة"، مشددًا في الوقت ذاته على "حماية المال العام من الجناية والاعتداء". وأضاف أن النيابة العامة "ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين".