تفاعل على فيديو لحظة انحناء بوتين والنظرة إلى غورباتشوف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من النظرة الأخيرة التي ألقاها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف الذي ستقام مراسم جنازته، السبت.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، أن بوتين لن يستطيع حضور جنازة ميخائيل غورباتشوف قائلا إن "جدول عمل الرئيس بوتين لن يسمح له بالمشاركة في حفل وداع غورباتشوف في 3 سبتمبر"، مضيفًا أن الرئيس الروسي زار المستشفى السريري المركزي، الخميس، حيث يوجد جثمان غورباتشوف، ووضع الزهور على التابوت.

ومن المقرر أن تقام مراسم وداع غورباتشوف، التي ستكون مفتوحة للجمهور، يوم السبت من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا بتوقيت موسكو، تليها الجنازة في وقت لاحق من اليوم نفسه في مقبرة نوفوديفيتشي، التي توصف بـ"مقبرة العظماء"، بالعاصمة الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين إنه "ستكون هناك عناصر من جنازة رسمية"، مضيفا: "سيكون هناك حرس شرف، وسينظم حفل وداع". وتابع بيسكوف، دون تقديم تفسير أو تفاصيل حول كيفية اختلاف ذلك عن الجنازات الرسمية العادية، قائلا: "ستساعد الدولة في التنظيم".