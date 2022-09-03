ظهور "جن" بمنزل دجال في مصر يشعل مواقع التواصل والداخلية ترد

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
الصورة التي نشرتها الداخلية المصرية عن الواقعة و"ظهور الجن"
Credit: Egypt MOI facebook

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها تعود للحظة ظهور الجن في مصر، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا، ما دفع بوزارة الداخلية المصرية للرد.

وقالت الداخلية في بيان مرفق بالصورة المتداولة: "لا صحة لما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بشأن ظهور ’جن‘ أعلى منزل أحد الدجالين أثناء احتراق المنزل بمحافظة الإسماعيلية".

وتابعت الداخلية: "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 30/ 8 /2022 تبلغ مركز شرطة القنطرة غرب من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالسير عاري الجسد، وفى حالة هياج، ويقوم بإلقاء الحجارة على المارة ممسكاً بيده سلاحًا أبيض، سكين.. وحال محاولة الأهالي تهدئته قام بالدلوف داخل مسكنه وإضرام النيران به".

وأضافت: "على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وأمكن السيطرة على الحريق المحدود عند مدخل المسكن وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض الذي كان بحوزته.. وتبين أنه ’مهتز نفسياً‘.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه".

قد يهمك أيضاً

مصر.. تداول صور فتاة تخلع ملابسها بمكالمة فيديو مع شاب والداخلية ترد

نشر 

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.