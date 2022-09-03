دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يرتدي الزي العسكري للقوات الخاصة الكويتية وهو يستخدم القوة داخل أحد المتاجر، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام الشخص بتخطي طابور لدفع ثمن حاجيات اشتراها ومبعدًا من هم أمامه من المتسوّقين.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة "مموهة" من مقطع الفيديو المتداول أرفقتها بتغريدة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: "الإعلام الأمني :تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري ( القوات الخاصة ) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوق، حيث اتضح انه من منتسبي الوزارة، وجاري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".