الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 جنود ومدني في حادث إطلاق نار بالضفة الغربية

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إصابة 6 جنود ومدني، عندما فتح مسلحون النار على حافلة في غور الأردن بالضفة الغربية.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، كانت إصابة أحد الجنود بالغة فيما أصيب الأخرون بجروح طفيفة، وأضاف أن الجميع تم نقلهم إلى المستشفى، وإبلاغ عائلاتهم.

واعتقل الجيش والشرطة في إسرائيل اثنين من المشتبه بهم في سيارة بعد تفتيشها، وتواصل قوات الأمن الإسرائيلية عمليات البحث بعد نقل المشتبه بهم إلى جهاز "الشاباك".

وأشاد المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القنوع، بحادث إطلاق النار دون أن يذكر صراحة مسؤولية "حماس"، واصفا إياه بـ"العملية البطولية وعمليات المقاومة الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني والمستوطنين"، حسب قوله.

وأضاف: "نحيي الشبان الثوار الذين نفذوا هذه العملية، التي تؤكد على قدرة شعبنا على استمرار النضال وتكريس المقاومة في عموم الضفة الغربية".