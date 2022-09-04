مصر.. انتحار قاتل "طالبة المنوفية" بنفس السلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الأحد، العثور على جثمان شخص اعتدى على فتاة في محافظة المنوفية بسلاح ناري ما أدى إلى وفاتها منتحرا بذات السلاح.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: "عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بسلاح ناري (فرد خرطوش محلى الصنع) مما أدى إلى وفاتها بطريق (مصر/ الإسكندرية) الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية منتحرا بذات السلاح الناري السابق استخدامه في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق".

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل الطالبة، وقالت النيابة المصرية، في بيان، عبر صفحتها بفيسبوك: "حيث ورد بلاغ إلى النيابة العامة، يوم السبت، بوفاة الطالبة متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثمان المجني عليها، وتحفظت على ما سجلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما سألت 9 شهود على الواقعة".

وأضافت النيابة أنها "كلفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص هاتف المجني عليها، كما ندبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمانها لبيان ما به من إصابات، وللوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة".

وتابعت أن النائب العام أمر بسرعة إنهاء التحقيقات وضبط المتهم وهاتفه المحمول والسلاح المستخدم في الجريمة.