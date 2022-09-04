حماس تعدم 5 أشخاص في غزة بينهم متهمان بالتجسس لإسرائيل

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بعد اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل.. مسلحون من حماس يجوبون شوارع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، أنها أعدمت 5 فلسطينيين في غزة، بينهم اثنان بتهمة التعاون مع إسرائيل، وذلك في أول إعدامات من نوعها منذ أكثر من 5 سنوات.

وقالت الحركة في بيان إن الاثنين أدينا بالتواصل مع "جهات أجنبية معادية"، في إشارة إلى إسرائيل، في إحدى الحالات، قيل إن المعلومات أدت إلى "استهداف واستشهاد مواطنين"، بينما اتهمت آخرين بتقديم معلومات عن "رجال المقاومة وأماكن إقامتهم والعديد من وظائفهم وأماكن إطلاق الصواريخ وورش الحدادة".

وأدين الثلاثة الآخرون الذين تم إعدامهم بارتكاب جرائم قتل، في حين لم يتضح نوع المحاكمة التي شهدوها.

ويُشار إلى أن عمليات الإعدام الخمس التي تم الإعلان عنها اليوم ترفع إجمالي عدد الذين أعدمتهم حماس إلى 33 منذ تولي الحركة السلطة في الجيب الساحلي في عام 2007.