ضبط 25 شخصا بأعمال منافية للآداب مقابل المال.. الكويت تنشر صورا وتعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، صورا مموهة لعدد من الأشخاص المضبوطين بقضايا أعمال منافية للآداب مقابل المال.

وعلّقت الداخلية الكويتية على الصور التي نشرتها بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "الإعلام الأمني: أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخص من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية.."

وتابع قائلة: "تم احالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وسبق للداخلية الكويتية نشر صور لأشخاص بقضايا متعلقة بأعمال منافية للآداب ضمن متابعات إدارة حماية الآداب العامة.