خارجية إيران تدين بيان وزراء الخارجية والعرب: تجاهل للحقائق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبر ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن إدانة بلاده للبيان الصادر عن الاجتماع الـ 158 لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، واللجنة الرباعية حول إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان كنعاني قوله إن "إصدار هكذا قرارات، يدل على افتقار بعض الدول المشارة إلى فهم صحيح لسير التطورات الإقليمية وتجاهل الحقائق في منطقة غرب آسيا".

وتابع قائلا: "صدور هكذا قرارات يتعارض وتوجّهات بعض الدول التي تقف وراءها، لتفعيل علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية"؛ مجددا الدعوة الى دول الجوار الايراني "للتفاوض وحل سوء الفهم عبر القنوات الدبلوماسية".

وفيما يخص قضية الجزر الثلاث، أكد كنعاني على أن "الاجراءات التي تتخذها إيران، هي في إطار السيادة الوطنية ووحدة اراضي البلاد"؛ منددا "بتدخل الآخرين في هذا المجال"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.