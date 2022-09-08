خارجية إيران تدين بيان وزراء الخارجية والعرب: تجاهل للحقائق

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
محلل يوضح لـCNN مصدر "القلق الحقيقي" للسعودية والإمارات من إحياء الاتفاق النووي الإيراني
01:18
محلل يوضح لـCNN مصدر "القلق الحقيقي" للسعودية والإمارات من إحياء الاتفاق النووي الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبر ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن إدانة بلاده للبيان الصادر عن الاجتماع الـ 158 لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، واللجنة الرباعية حول إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان كنعاني قوله إن "إصدار هكذا قرارات، يدل على افتقار بعض الدول المشارة إلى فهم صحيح لسير التطورات الإقليمية وتجاهل الحقائق في منطقة غرب آسيا".

وتابع قائلا: "صدور هكذا قرارات يتعارض وتوجّهات بعض الدول التي تقف وراءها، لتفعيل علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية"؛ مجددا الدعوة الى دول الجوار الايراني "للتفاوض وحل سوء الفهم عبر القنوات الدبلوماسية".

وفيما يخص قضية الجزر الثلاث، أكد كنعاني على أن "الاجراءات التي تتخذها إيران، هي في إطار السيادة الوطنية ووحدة اراضي البلاد"؛ منددا "بتدخل الآخرين في هذا المجال"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.

قد يهمك أيضاً

الخارجية التركية ترفض قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.