الأمن السعودي يلقي القبض على مواطن طعن مقيمًا سوريًا في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الأمن العام السعودي، الأربعاء، عن إلقاء القبض على مواطن قام بطعن مقيم من الجنسية السورية بسلاح أبيض في العاصمة السعودية، الرياض.

ونشر الأمن العام السعودي صورة للجاني بتغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال الأمن السعودي في البيان: "باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغا عن تعرض مقيم من الجنسية السورية للطعن بسلاح أبيض من مواطن لخلاف بينهما ما أدى إلى وفاته وجرى القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".