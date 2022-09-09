الأناضول تكشف تفاصيل بعملية القاء القبض على قيادي بداعش في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات التركية، الخميس، القبض على بشار خطاب غزال الصميدعي، القيادي بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف باسم "داعش"، في تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مصادر أمنية: "الاستخبارات التركية توصلت لمعلومات تفيد بتسلل الصميدعي الملقب بأبو زيد/ أستاذ زيد، إلى تركيا.. وإثر ذلك بدأت الفرق المعنية بالتحري من أجل تحديد مكان الصميدعي، وهو عراقي الأصل، ويعتبر من وجهاء إحدى العشائر، وتسبب بمقتل العديد من الأبرياء في هجمات التنظيم الإرهابي، عبر الفتاوى المزعومة التي أطلقها".

وأضافت: "بعد جهود دامت نحو 7 أشهر، تمكنت الفرق من تحديد منزل يعتقد أن الصميدعي يمكث فيه، في منطقة ’صاري ير‘ في إسطنبول، وعقب تعقب المشتبه، تبين أنه الإرهابي المطلوب، وأنه يخرج إلى الشارع بعد تغيير مظهره، عبر حلق لحيته ووضعه شعرا مستعارا ونظارة، للتمويه.. وبعد الانتهاء من جهود التحري والتعقب، تم القاء القبض على الصميدعي، عبر عملية مشتركة لفرق المديرية العامة للأمن، ومديرية أمن إسطنبول، وجهاز الاستخبارات".

وتابعت: "أحيل الصميدعي، الجمعة، إلى القصر العدلي بإسطنبول، عقب الإعلان عن توقيفه بتركيا، الخميس".