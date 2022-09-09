أمريكا تفرض عقوبات على منتجي الطائرات المسيرة الإيرانية المصدرة لروسيا

(CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرضت عقوبات على شركة إيرانية لدورها في تصدير طائرات بدون طيار (مسيرة) إلى روسيا لاستخدامها في غزو أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أدرجت في قائمة العقوبات، 3 شركات وفردا لدورهم في توفير الطائرات بدون طيار للكيانات العسكرية الإيرانية.

وذكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون، في البيان، أن "روسيا تتخذ خيارات يائسة بشكل متزايد لمواصلة حربها غير المبررة ضد أوكرانيا، لا سيما في مواجهة عقوباتنا غير المسبوقة".

وأكد أن "الولايات المتحدة ملتزمة بفرض صارم لعقوباتنا ضد كل من روسيا وإيران، وكذلك محاسبة إيران وأولئك الذين يدعمون الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".

وأضاف: "لن نتردد أيضا في استهداف المنتجين والموردين في إيران وبرنامج الطائرات بدون طيار التابع للحرس الثوري الإيراني، مما يدل على عزمنا على مواصلة ملاحقة الوكلاء الإرهابيين الذين يزعزعون استقرار الشرق الأوسط".

وتابع: "يجب على الكيانات غير الإيرانية وغير الروسية توخي الحذر الشديد لتجنب دعم تطوير الطائرات بدون طيار الإيرانية أو نقلها أو بيع أي معدات عسكرية لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا".

وكانت شبكة CNN ذكرت، في الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة تعتقد أن المسؤولين الروس بدأوا التدريب على الطائرات بدون طيار في إيران.

وكشفت CNN، لأول مرة في يوليو/ تموز، أن وفدا روسيا زار مطارا في وسط إيران، مرتين على الأقل، منذ يونيو/ حزيران لفحص طائرات بدون طيار قادرة على تصنيع الأسلحة، وفقا لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها شبكة CNN حصريا.