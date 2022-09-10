(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن رد إيران الأخير على المقترح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني "يعيدنا إلى الوراء".

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي بمقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "في الأسابيع الماضية، قمنا بسد بعض الفجوات، ومع ذلك، فإن الرد الأخير يأخذنا إلى الوراء لأن إبران ابتعدت بتقديمها بعض المطالب التي لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة نفسها"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

ووفقا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أعادت إيران في ردها الأخير فتح قضية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع إيرانية غير معلنة.

ولم ترد الولايات المتحدة بعد على رد إيران الأخير الذي تم إرساله عبر الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي.