هذه هي الطريقة التي يمكن أن تساعد بها روسيا إيران في التوصل لاتفاق نووي جديد

مدير عام وكالة الطاقة الذرية لـCNN: خطر وقوع حادث نووي بأوكرانيا موجود.. ولن نوقف التحقيق في "نووي إيران"

(CNN)-- قالت القوى الأوروبية، السبت، إن لديها "شكوك جدية" في أن إيران ملتزمة بالاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنهم وصلوا إلى "آخر حدود مرونتنا" في محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران، يُعرف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وأوضحت الدول الثلاث، في بيان مشترك: "مع اقترابنا من التوصل إلى اتفاق، أعادت إيران فتح قضايا منفصلة تتعلق بالتزاماتها الدولية الملزمة قانونًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاقية الضمانات الخاصة بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)".

واعتبر البيان أن "هذه المطالب الأخيرة تثير شكوكًا جدية حول نوايا إيران وتصميمها على تحقيق نتيجة إيجابية بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال البيان إن موقف إيران يتعارض مع التزاماتها الدولية الملزمة قانونًا ويهدد آفاق استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أعادت إيران في ردها الأخير فتح قضية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في آثار اليورانيوم غير المعلنة التي تم العثور عليها في مواقع إيرانية. وقال مسؤولون إيرانيون مرارًا إن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحاجة إلى الإغلاق قبل أن يعودوا إلى الاتفاق.

وقالت الدول الأوروبية أيضًا إنها ستنظر في كيفية التعامل مع عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتصعيدها النووي.

وجاء في البيان المشترك: "بالنظر إلى فشل إيران في إبرام الاتفاق على الطاولة، سنتشاور، إلى جانب الشركاء الدوليين، حول أفضل السبل للتعامل مع التصعيد النووي الإيراني المستمر وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق باتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة حظر الانتشار النووي".

يوم الأربعاء، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة تواصل العمل من خلال المفاوضات لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، لكنه كرر أن "رد إيران لم يضعنا في وضع يسمح لها بإغلاق الصفقة".