الأحد ،

نشر الأحد ، 11 سبتمبر / ايلول 2022

شاهد.. لحظة وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى إدنبرة وحشود في انتظاره

منذ طفولتها.. لحظات لا تُنسى للملكة إليزابيث من شرفة قصر باكنغهام

منها طريفة وأخرى محرجة.. لحظات لا تنسى بين الملكة إليزابيث ورؤساء أمريكا

ساد الصمت بينهم.. شاهد لحظة إعلان قائد طائرة ركاب عن وفاة الملكة إليزابيث في الأجواء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أضاء برج خليفة بصورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والعلم البريطاني، مساء الأحد، في بادرة للتعبير عن العزاء في وفاتها.

نشر حساب برج خليفة عبر تويتر، فيديو قصير للحظة إضائته بصورة الملكة إليزابيث، قائلا: "نضيء برج خليفة لنعبّر عن خالص عزائنا ومواساتنا للشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية".

كانت دولة الإمارات أعلنت الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الملكة، وتنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات الدولة في الخارج.

ويوم الأحد، وصل نعش ملكة بريطانيا الراحلة إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، قادمًا من قلعة بالمورال حيث مكان وفاة الملكة الخميس الماضي، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وتم نقل التابوت إلى غرفة العرش بالقصر، حيث سيتمكن العاملون من إلقاء نظرة الوداع والتعبير عن احترامهم للملكة.

ويوم الثلاثاء، سيتوجه النعش إلى كاتدرائية سانت جايلز لأداء الصلاة بحضور الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة وأفراد العائلة المالكة، وفقًا لمسؤول كبير بالقصر.

ومن المقرر أن تقام جنازة رسمية للملكة إليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر في 19 سبتمبر/ أيلول.