إيران تعلق على المفاوضات مع السعودية والأزمة اليمنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الاثنين، عن محادثات بلاده مع السعودية إن "إيران دخلت في الحوار انطلاقا من مبدأ استخدام القدرات الإقليمية"، وأضاف أن "الحوار استمر على 5 مراحل، وتم التوصل خلالها إلى اتفاقات".

وذكر كنعاني، في مؤتمر صحفي: "تركيزنا ينصب على اتخاذ نهج بناء"، وتابع أن "إيران سترد بشكل مناسب على أي عمل وخطوة بناءة"، وأکد أن المضي في المفاوضات مع السعودية "يتوقف على تنفيذ التفاهمات السابقة ونرحب بأي خطوة إيجابية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال المتحدث: "ما يساعد على إرساء الاستقرار في المنطقة هو الاهتمام بالمصالح الوطنية العامة للمنطقة ولطالما أكدنا على استعدادنا للتفاعل واجراء المحادثات مع الدول المجاورة والصديقة في المنطقة"، وأضاف: "نعتقد إن تبني سياسات غير بناءة وغير مبدئية لا يفيد مسار المفاوضات".

وبشأن الأزمة اليمنية، قال: "لطالما أكدت إيران على حل الأزمة اليمنية بالطرق الدبلوماسية، وشددت على ضرورة استمرار وتعزيز عملية وقف إطلاق النار فيه لكن ما يمكن أن يسهم في توطيد عملية وقف إطلاق النار هو رفع الحصار عن اليمن وتلبية احتياجات الشعب اليمني المحاصر"، حسب قوله.