بالصور.. استمرار عمليات البحث والإنقاذ بعد انهيار عقار سكني بالأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستمر عمليات البحث والإنقاذ بعد انهيار عقار سكني في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية، عمان، والذي أدى إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين على الأقل.

ونشرت مديرية الأمن العام الأردنية صورا من الموقع على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" وتظهر فيه فرق الإنقاذ مستمرة في جهودها.

وكانت قناة "المملكة" الحكومية في الأردن قد نقلت عن مصدر، الأربعاء، أن شهادات تشير إلى وجود 13 شخصا تحت الأنقاض.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، إلى "معلومات عن وجود 10 أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أشخاص أحياء"، وفقا لما نقلته "المملكة".