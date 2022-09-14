مدير بنك لبنان والمهجر يكشف لـCNN بالعربية تفاصيل سبقت اقتحام الفرع

بيروت، لبنان (CNN)-- قال مدير عام بنك لبنان والمهجر، أمين عوّاد، إنّ العميلة التي اقتحمت فرع المصرف بمحلّة السوديكو، في العاصمة بيروت، الاربعاء "لديها حساب صغير في المصرف، لم تقم بتحريكه منذ أكثر من سنة ونصف السنة".

وتابع عواد في حديث له مع موقع CNN بالعربية أن العميلة "لم تقصد فرع المصرف قبل البارحة، فقد قصدت فرع لبنان والمهجر (BLOM Bank) البارحة في محلة السوديكو، وقابلت مدير الفرع، وطلبت منه مساعدتها لسحب مبلغ من البنك كي تساعد أختها المريضة. فأجابها إنّ إدارة المصرف تنظر في الحالات الإنسانية طالبًا منها تزويده بالأوراق اللازمة الرسمية، كي يرفعها بدوره إلى الإدارة حتى تنظر فيها، لأننا نساعد في هذه الحالة"، لافتًا إلى أنّ العملية شكرت مدير الفرع.

وأضاف عوّاد: "فجأة تأتي اليوم مع شقيقتها مسلحة، برفقة مجموعة من الناشطين، وأرغموا مدير الفرع والمسؤول عن الصندوق على فتحه وأخذوا مبلغًا يفوق الوديعة الخاصة بها".

وعند سؤال CNN عن المبلغ المأخوذ من صندوق الفرع، رفض عواد الإفصاح بحجة السرية المصرفية، مشدّدًا على "أنهم أخذوا المال بقوة السلاح".