شقيقة منفذة اقتحام بنك بلبنان لـCNN بالعربية: السلاح كان مسدس لعبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت زينة حافظ شقيقة سالي حافظ التي اقتحمت "بنك لبنان والمهجر" الأربعاء، إنّ ما أقدمت عليه أختها سالي كان "تصرفًا فرديًا غير مخطط له وأنّ السلاح الذي كان في حوزتها فرد لعبة"، وذلك في تصريح لـCNN بالعربية.

وعن محاولة سالي التواصل مع البنك من أجل تحصيل وديعتها، أكدت زينة الأمر قائلة إنّ "سالي تواصلت مع المصرف في هذا الشأن لكنهم عرضوا إعطاءها المبلغ على دولار يوازي 8 آلاف ليرة لبنانية وهو رقم بعيد جدًا عن قيمة وديعتها".

وأردفت: "إننا نعيش في دولة غاصبة وهم يدفعوننا للقيام بأمور لا نلجأ إليها عادة لأننا شعب مسالم". أما عن سالي فقالت إنها "ربما اتجهت نحو المطار، ولا يمكنها التحدث لأن ما من يحميها".

وفي شأن أختها نانسي المريضة، أوضحت أنها تعاني من ورم دماغي وخضعت لعملية جراحية لاستئصال الورم وتحتاج إلى دواء تبلغ كلفته شهريًا 7 آلاف دولار ولا يمكنها المشي أو الكلام حاليًا وأن المستشفيات ليس في وسعها تحمل هذه الكلفة ولا وزارة الصحة، على حد تعبيرها.