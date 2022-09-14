أمريكا: لم يفت الأوان بعد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

مدير عام وكالة الطاقة الذرية لـCNN: خطر وقوع حادث نووي بأوكرانيا موجود.. ولن نوقف التحقيق في "نووي إيران"

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قدمت ملاحظات من خلال الاتحاد الأوروبي على رد إيران الأخير على المقترح الأوروبي بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الثلاثاء: "لقد قدمنا ​​ملاحظات على الرد الإيراني الأخير، لكننا لن نفصل هذه الملاحظات علنا"، مضيفا أنه على الرغم من أن الرد الإيراني كان "خطوة إلى الوراء من نواح كثيرة، فلم يفت الأوان لإبرام صفقة".

وقال برايس إنه بينما أسفرت المفاوضات مع إيران عن "إغلاق بعض الفجوات في الأسابيع الأخيرة، فلا تزال هناك فجوات أخرى".

وتابع: "وكما قلنا باستمرار، طالما أننا نعتقد أن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة ستكون في مصلحة الأمن القومي لأمريكا، فهذا هدف دبلوماسي سنواصل السعي لتحقيقه".

وتأتي تعليقات برايس بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، إن رد إيران الأخير "يعيدنا إلى الوراء".