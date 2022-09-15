اتصال هاتفي بين العاهل السعودي والملك تشارلز الثالث.. وهذا ما جاء فيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تعازيه للملك تشارلز الثالث بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وهنأه بمناسبة توليه العرش، وذلك في اتصال هاتفي، الخميس، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأعرب الملك سلمان عن "خالص العزاء وصادق المواساة" لتشارلز والأسرة الملكية والشعب البريطاني في وفاة الملكة الراحلة، وفقا لما نقلته "واس".

وهنأ العاهل السعودي الملك تشارلز الثالث على اعتلائه العرش وتمنى له التوفيق في خدمة مصالح شعبه وأعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين.

يذكر أن علاقات صداقة وثيقة ربطت السعودية وبريطانيا على مدار العقود التي حكمت فيها الملكة إليزابيث التي زارت المملكة عام 1979 والتقت عددا من المسؤولين آنذاك.