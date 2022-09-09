دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عده الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة في وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الملك سلمان إن الملكة إليزابيث كانت "نموذجًا للقيادة سيخلده التاريخ"، مضيفا: "نستذكر بكل تقدير جهود الفقيدة في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين، وكذلك المكانة الدولية الرفيعة التي حظيت بها جلالتها طوال العقود التي تولت فيها عرش بلدكم الصديق".

من جانبه، قال ولي العهد إن الملكة إليزابيث "أفنت حياتها في خدمة وطنها، وكانت مثالًا يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام، ويستذكر العالم اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكانت الملكة إليزابيث قد استقبلت عدد من الملوك والأمراء السعوديين في المملكة المتحدة على مدار سبعة عقود من حكمها، كان آخرهم الأمير محمد بن سلمان. ونستعرض فيما يلي أبرز زيارات القادة السعوديين لصاحبة أطول مدة على العرش في تاريخ بريطانيا.

الملك فهد

حضر الملك فهد، كان أميرا حينها، مراسم تنصيب الملكة إليزابيث بالنيابة عن والده، الملك عبدالعزيز، عام 1953 إذ كان رئيسا للوفد السعودي الذي حضر حفل التنصيب، وفقا لدارة الملك عبدالعزيز.

الملك فيصل

زار الملك فيصل بن عبدالعزيز بريطانيا عام 1967 واستقبلته الملكة إليزابيث، وأُقيمت له مراسم استقبال رسمية وزار قصر باكنغهام، وسط ترحيب شعبي واسع، حسبما تظهر لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام بريطانية.

Credit: Terry Disney / Stringer

الملك خالد

استقبلت الملكة إليزابيث الملك خالد في بريطانيا عام 1981 في زيارة وثقها الموقع الرسمي لأرشيف الحكومة البريطانية، ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" مقطع فيديو أظهر الاستقبال الذي حظي به الملك خالد وموكبه الذي قطع شوارع لندن وسط ترحيب شعبي نحو قصر باكنغهام.

وكانت قد زارت الملكة إليزابيث السعودية عام 1979 حيث التقت عددا من المسؤولين السعوديين على رأسهم الملك خالد والأمير سلطان.

الملك عبدالله

زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز العاصمة البريطانية، لندن، والتقى الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام عام 2007.

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الملك سلمان

في عام 2000، أجرى الأمير (آنذاك) سلمان بن عبدالعزيز زيارة إلى المملكة المتحدة وحضر مأدبة غداء في قصر باكنغهام في 28 يونيو/حزيران من ذلك العام.

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الأمير محمد بن سلمان

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، في مارس/أذار من عام 2018، في قصر باكنغهام، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في بداية زيارة إلى بريطانيا استمرت لمدة 3 أيام.