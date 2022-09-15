الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض مبنى اللويبدة

شاهد.. ناجون من انهيار مبنى في الأردن يروون لـCNN بالعربية تفاصيل ما حدث

شاهد.. ناجون من انهيار مبنى في الأردن يروون لـCNN بالعربية تفاصيل ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت مديرية الأمن العام بالأردن، الخميس، انتشالها لجثة من تحت أنقاض المبنى الذي انهار بمنطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية، عمان.

ووفقًا لما ذكرته مديرية الأمن العام، فإن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عملياتها.

وبانتشال الجثة يرتفع عدد الوفيات في هذه الحادثة إلى 10 مع إصابة 10 آخرين، حتى كتابة هذا التقرير.

ويُذكر أن المدعي العام بعمّان قرر توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أكد على ضرورة تقديم كل أشكال المساعدة للأسر المتضررة بحادث انهيار مبنى بمنطقة اللويبدة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الملك عبدالله الثاني تابع خلال ترأسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته إلى الأردن، اليوم الأربعاء، جهود إنقاذ المحاصرين، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا بهذا الحادث الأليم، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.