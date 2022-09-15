مصدر لـCNN: ولي العهد السعودي يسافر إلى لندن الأحد لتقديم التعازي بوفاة الملكة إليزابيث.. هل سيحضر مراسم الدفن؟

الشرق الأوسط
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مصدر : ولي العهد السعودي يسافر إلى لندن الأحد لتقديم التعازي بوفاة الملكة إليزابيث.. هل سيحضر مراسم الدفن؟
Credit: DOMINIC LIPINSKI/AFP via Getty Images

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ذكر مصدر مقرب من العائة الملكية السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيسافر إلى العاصمة البريطانية، لندن، الأحد، لتعزية الملك تشارلز الثالث بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال المصدر، في تصريح لشبكة CNN، إن ولي العهد السعودي لن يحضر مراسم دفن الملكة الراحلة والمقرر إقامتها الاثنين.

وأضاف المصدر أن الأمير محمد بن سلمان سيعود على الفور إلى السعودية بعد تقديم واجب العزاء بالملكة إليزابيث.

وتابع المصدر بالقول إن شخصا آخر رفيع المستوى من العائلة الملكية السعودية قد يحضر مراسم الدفن.

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يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد عبر عن تعازيه للملك تشارلز باتصال هاتفي، الخميس. كما أرسل الملك سلمان وولي عهده برقيتي عزاء الأسبوع الماضي للملك تشارلز 

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