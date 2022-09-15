أمريكا تعلن عن تقديم 756 مليون دولار مساعدة إنسانية للشعب السوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم 756 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب السوري وفقا لما أعلنته السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية الامريكية عقب جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصّة بالوضع السياسي والإنساني في سوريا فإن هذا المبلغ "يضاف إلى ما يقرب من 808 مليون دولار أعلنت عنها السفيرة توماس غرينفيلد في بروكسل في وقت سابق من العام. لقد قدمت الحكومة الأمريكية، من خلال كرم الشعب الأمريكي، ما يقرب من 15.7 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية الأزمة السورية التي استمرت 11 عاما".

وأضاف البيان: "تمدّ المساعدات الأمريكية يد العون للعديد من السوريين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية والبالغ عددهم 14.6 مليون شخص داخل سوريا، بالإضافة إلى 5.6 مليون لاجئ سوري والمجتمعات المضيفة الكريمة في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، وشدّدت الولايات المتحدة على أهمية أن تتمكّن الجهات الفاعلة الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين من دون عوائق في جميع أنحاء سوريا، ونؤيد بقوّة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642 بجميع جوانبه، بما في ذلك إيصال المساعدات دون عوائق.."

وتابع أن "آلية الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية عبر الحدود هي شريان حياة للملايين داخل سوريا، واستمرار عملها أمر بالغ الأهمية لبقائهم على قيد الحياة. تضمن عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود وصول هذه المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والدواء وإمدادات الإغاثة الأخرى، إلى الأشخاص في جميع أنحاء شمال غرب سوريا، الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة. نحن نثمّن عاليا تلك البلدان التي تواصل الترحيب باللاجئين السوريين بكرم وسخاء ونشدّد على السياسة الأمريكية المعارضة لإعادة اللاجئين المبكرة أو القسرية إلى سوريا، والمحظورة بموجب القانون الدولي".

ولفت البيان إلى أنه وفي الوقت عينه "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الحلفاء والشركاء للتوصّل إلى حلّ للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، لأن الحلّ السياسي وحده هو الذي يمكن أن ينهي أكثر من عقد من الخسارة والمعاناة في سوريا ويمنح جميع السوريين الأمن الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه. وسيبقى دعم الولايات المتحدة للشعب السوري ثابتا".