عمّان، الأردن (CNN)—أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، ارتفاع عدد الوفيات في حادثة انهيار بناية في منطقة اللويبدة إلى 13 وذلك بعد انتشال 3 جثث، الجمعة.

جاء ذلك في تدوينة للأمن العام الأردني على صفحته الرسمية بفيسبوك قال فيها: "بعد ساعات عمل صعبة ودقيقة، فرق الإنقاذ تتمكن ظهر اليوم من الوصول الى جثتين لشخصين تحت الأنقاض وجرى اخلائها لتكون حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 12 وفاة و10 إصابات".

وفي تدوينة منفصلة بعدها بدقائق قال الأمن العام الأردني: "فرق الإنقاذ تتمكن الآن من إخلاء جثة ثالثة اليوم من تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هو 13 وفاة و10 إصابات".

ويُذكر أن المدعي العام بعمّان قرر توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، متعهد الصيانة وفني الصّيانة في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أكّد على ضرورة تقديم كل أشكال المساعدة للأسر المتضررة بحادث انهيار المبنى بمنطقة اللويبدة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الملك عبدالله الثاني تابع خلال ترأسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته إلى الأردن، جهود إنقاذ المحاصرين، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا بهذا الحادث الأليم، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.