الأردن.. انتشال آخر جثة من العقار المنهار بعد 84 ساعة بحث وإنقاذ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، فجر السبت، عن انتشال آخر جثة من تحت انقاض البناية المنهارة في منطقة اللويبدة في العاصمة، عمان.

جاء ذلك في بيان للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، حيث قال: "بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبه ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لمدة 84 ساعة تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض".

وأضاف السرطاوي أن حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة "14 وفاة و10 إصابات، وذلك بحسب كشف الاستقصاء عن الموجودين داخل البناية السكنية".

ويُذكر أن المدعي العام بعمّان قرر توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، متعهد الصيانة، وفني الصّيانة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أكّد على ضرورة تقديم كل أشكال المساعدة للأسر المتضررة بحادث انهيار المبنى بمنطقة اللويبدة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الملك عبدالله الثاني تابع خلال ترأسه اجتماعًا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته إلى الأردن، جهود إنقاذ المحاصرين، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا بهذا الحادث الأليم، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.