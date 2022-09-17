طهران، إيران (CNN)—أعلن مسؤولون إيرانيون، السبت، إجراء تشريح لجثة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عامًا هذا الأسبوع خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.

وقال مهدي فوروزيش، مدير هيئة الطب الشرعي بإيران وفي حديثه على التلفزيون الحكومي، السبت، إن النتائج ستُعلن بعد إجراء المزيد من الفحوصات من قبل خبراء طبيين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا)، يوم الجمعة، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمر بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الشابة التي تدعى مهسا أميني.

من جهته علق جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، عبر حسابه على تويتر، قائلا إن البيت الأبيض "يشعر بقلق عميق إزاء وفاة الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)"، وأضاف أن أميني "تعرضت للضرب خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية"، ووصف موتها بأنه "أمر لا يُغتفر".

وشدد سوليفان: "سنواصل تحميل المسؤولين الإيرانيين المسؤولية عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".