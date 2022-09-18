شاهد من الجو.. طابور يمتد نحو 8 كيلومترات لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث

صوّر الملكة إليزابيث والعائلة المالكة على مدى 20 عامًا.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى قصر باكنغهام، لتقديم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة وصول الشيخ محمد بن راشد إلى قصر باكنغهام، حيث يقام حفل استقبال لقادة وزعماء الدول بحضور الملك تشارلز الثالث، مساء الأحد.

عند الإعلان عن وفاتها، كتب الشيخ محمد بن راشد على موقع تويتر: "ننضم إلى العالم في الحداد على وفاة جلالة الملكة إليزابيث، أيقونة عالمية مثلت أرقى صفات أمتها وشعبها". وأضاف أن "حياتها المذهلة في الخدمة والواجب تجاه المملكة المتحدة لا مثيل لها في عالمنا الحديث".

ويقام حفل الاستقبال قبل الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث، الاثنين.

ومن بين الحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، اللذان ألقيا نظرة الوداع في وقت سابق الأحد على نعش الملكة إليزابيث التي توفيت عن عمر يناهز 96 عامًا.