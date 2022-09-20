بلينكن يبحث مع سامح شكري "العلاقة الاستراتيجية" بين أمريكا ومصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، عبر حسابه على تويتر، يوم الاثنين: "أكد الجانبان علي استراتيجية العلاقات الثنائية، وبحثا عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن بلينكن أكد قبل اللقاء مع نظيره المصري على "عمق الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر"، وأشار إلى "العمل الذي نقوم به معا في العديد من المجالات المختلفة لمحاولة تعزيز الأمن الإقليمي، وبالطبع الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ COP27 الذي ستستضيفه مصر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني".

ومن جانبه، وصف شكري العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر بأنها "علاقة استراتيجية استفاد منها الجانبان لأكثر من 4 عقود"، وأشار إلى وجود "العديد من القضايا للمناقشة، وكذلك مجالات التعاون الثنائي، والتي تتعلق أيضا بالقضايا الإقليمية"، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال سامح شكري: "نأمل أن نواصل التعاون بشكل وثيق للغاية مع علاقة استراتيجية نتمسك بها ونعتقد أنها في مصلحتنا المشتركة".