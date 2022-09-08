مصر تستردّ 16 قطعة أثرية من أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن استردادها 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمنشور عبر حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك".

وفي البيان الذي نُشر الأربعاء، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إلى أن القطع التى تم استردادها هُربت خارج البلاد بطريقة غير شرعية، وهو ما أثبتته التحقيقات التي أُجريت بالولايات المتحدة في 3 قضايا مختلفة.

وتتضمّن القطع المستردة 6 قطع أثرية من متحف المتروبوليتان، صودرت من قبل مكتب المدّعي الأمريكي في منهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية.

استردت وزارة السياحة والآثار المصرية 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية. , plain_text Credit: @TourismandAntiq/Facebook

وتشمل القطع أحد الأجزاء من تابوت خشبي مغطّى بطبقة من الجص الملوّن، ويُظهر وجه سيّدة، ولوحة من الحجر الجيري عليها نقوش من الكتابة الهيروغليفية، وتمثال برونزي لرجل راكع على ركبتيه، بالإضافة إلى قطع أخرى.

من المقرّر تسليم هذه القطع الأثرية إلى القنصلية المصرية العامة في نيويورك خلال الأيام القليلة القادمة. , plain_text Credit: @TourismandAntiq/Facebook

ومن بين القطع المستردة أيضًا 9 قطع أثرية كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأمريكيين، وأثبتت التحقيقات أنه تم حيازتها بطريقة غير شرعية.

ووفقًا للبيان، من المقرّر تسليم هذه القطع الأثرية إلى القنصلية المصرية العامة في نيويورك خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك تمهيدًا لعودتها إلى مصر في أقرب وقتٍ ممكن.