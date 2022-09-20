النيابة السعودية تحذر من "جريمة التحرش" قبل أيام من الاحتفال باليوم الوطني

الشرق الأوسط
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السعودية.. تحذير من ارتكاب جريمة التحرش قبل أيام قليلة من اليوم الوطني
Credit: AFP Contributor / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت النيابة العامة السعودية تحذيرا، الاثنين، من "ارتكاب جريمة التحرش"، وذلك قبل أيام قليلة من الاحتفال باليوم الوطني.

وقالت النيابة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب هذه الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها"، حسب قولها.

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ويأتي هذا التحذير قبل أيام قليلة من الاحتفال باليوم الوطني الذي يصادف 23 سبتمبر/أيلول.

وكان قد أثارت وقائع تحرش مزعومة في السعودية خلال اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حالة من الجدل على نطاق واسع، العام الماضي.

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