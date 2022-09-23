"طفح الكيل".. تفاصيل وفاة مهسا أميني تثير الغضب في إيران وعائلتها ترد على الشرطة

بعد مقتل مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يهتفن "الموت للدكتاتور" ملوحات بحجابهن

(CNN)-- قامت الشرطة الإيرانية لأول مرة بنشر الوحدة النسائية (فراجا) بشكل كامل لمواجهة الاحتجاجات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد جراء وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء شبه الرسمية "مهر"، يوم الأربعاء.

وقالت قائدة الوحدة النسائية، لوكالة "مهر": "شاهدنا، لأول مرة، نساء وسط الحشود يعطلن النظام والأمن، وبعضهن يتصرفن كقائدات ويهتفن بشعارات مسيئة".

وأضافت أن وحدتها "اعتقلت حتى الآن 8 قيادات نسائية" ونجحت في تفريق 10 سيدات تمت دعوتهن للانضمام إلى الاحتجاجات"، وتابعت أنه تم نشر الوحدة النسائية "للسيطرة على القلاقل".

واجتاحت الاحتجاجات إيران جراء وفاة أميني خلال احتجازها، الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون إيرانيون إن أميني توفيت يوم الجمعة بعد إصابتها بـ"نوبة قلبية" ودخلت في غيبوبة عقب اعتقالها الثلاثاء الماضي.

ومع ذلك، قالت عائلتها إنها لم تكن تعاني من مرض في القلب، حسبما أفادت "امتداد نيوز"، وهي وسيلة إعلامية إيرانية مؤيدة للإصلاح زعمت أنها تحدثت إلى والد أميني.