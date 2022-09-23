دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار الرخصة العامة الإيرانية D-2 لزيادة الدعم لحرية الإنترنت في إيران، بعد تقارير عن قطع السلطات خدمة الإنترنت بالتزامن مع تصاعد موجة الاحتجاجات التي أطلق شرارتها وفاة الفتاة مهسا أميني خلال احتجازها من جانب "شرطة الأخلاق" المعنية بمتابعة تطبيق قواعد اللبس في الجمهورية الإسلامية.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الجمعة: "يوم الأربعاء، قطعت الحكومة الإيرانية الوصول إلى الإنترنت لمعظم مواطنيها البالغ عددهم 80 مليونًا لمنع العالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين التي أشعلتها الموت الوحشي لمهسا أميني في حجز شرطة الآداب الإيرانية".

وأشار البيان إلى أن إجراءات الولايات المتحدة من شأنها دعم التدفق الحر للمعلومات ووصول الشعب الإيراني إلى المعلومات المستندة إلى الحقائق، وأنها ستسمح لشركات التكنولوجيا بتزويد الشعب الإيراني بمزيد من الخيارات من المنصات والخدمات الخارجية الآمنة.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الرخصة ستساعد الإيرانيين في الاستعانة ببرامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة، برامج مكافحة التتبع أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، أدوات مكافحة الرقابة، استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

في وقت سابق، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إن شركته ستطلب إعفاءً من العقوبات على إيران لإتاحة خدمة "ستارلينك" المزودة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، في البلاد. وذلك حسب تغريدة له على تويتر.

يوم الخميس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 7 من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في إيران، منهم قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، وأدانت "انتهاكات" شرطة الأخلاق الإيرانية.

على مدار الأيام الماضية، وقعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، فيما قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وهي منظمة غير حكومية مقرها النرويج، إن ما لا يقل عن 50 شخصًا قٌتلوا خلال الاحتجاجات في إيران منذ وفاة مهسا أميني، يوم الجمعة الماضي.