القدس (CNN)-- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الخميس، في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، مما يجعله أول رئيس وزراء إسرائيلي يدافع عن حل الدولتين في الأمم المتحدة منذ عام 2016.

وقال لابيد: "الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل، ولاقتصادها ومستقبل أطفالنا، وعلى الرغم من كل العقبات، لا تزال غالبية الإسرائيليين تدعم رؤية حل الدولتين، وأنا واحد منهم".

وأضاف: "لدينا شرط واحد فقط، أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية دولة سلمية، وأنها لن تصبح قاعدة إرهاب أخرى يمكن من خلالها تهديد إسرائيل ووجودها".

وأكد: "سيكون لدينا القدرة على حماية أمن جميع مواطني إسرائيل، في جميع الأوقات" .