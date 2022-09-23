لابيد أول رئيس وزراء إسرائيلي يدعو في الأمم المتحدة إلى حل الدولتين منذ 2016

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
Credit: Stephanie Keith/Getty Images

القدس (CNN)-- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الخميس، في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، مما يجعله أول رئيس وزراء إسرائيلي يدافع عن حل الدولتين في الأمم المتحدة منذ عام 2016.

قد يهمك أيضاً

أول اتصال منذ سنوات.. لابيد وعباس يناقشان التعاون ويتبادلان التهاني

وقال لابيد: "الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل، ولاقتصادها ومستقبل أطفالنا، وعلى الرغم من كل العقبات، لا تزال غالبية الإسرائيليين تدعم رؤية حل الدولتين، وأنا واحد منهم".

وأضاف: "لدينا شرط واحد فقط، أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية دولة سلمية، وأنها لن تصبح قاعدة إرهاب أخرى يمكن من خلالها تهديد إسرائيل ووجودها".

وأكد: "سيكون لدينا القدرة على حماية أمن جميع مواطني إسرائيل، في جميع الأوقات" .

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.