سوريا: مقتل 34 شخصا وإنقاذ 20 آخرين جراء غرق مركب يقل مهاجرين

(CNN)-- أفادت السلطات السورية، يوم الخميس، بمقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، وإنقاذ 20 آخرين جراء غرق مركب بالقرب من مدينة طرطوس الساحلية في غرب سوريا.

وقالت وزارة النقل السورية، في بيان، إن المركب كان يقل ما بين 120 و 130 شخصا، وأضافت أن "صيادين وعناصر من الدفاع المدني والإسعاف والمحافظة والمجتمع المحلي شاركوا في عمليات الإنقاذ"، وتابعت أن "عمليات الإنقاذ توقفت بسبب ارتفاع الأمواج التي تشكل خطرا على فرق الإنقاذ".

وذكر مدير عام الموانئ السورية سامر قبرسلي أن المركب غادر منطقة المنية شمال لبنان، يوم الثلاثاء "بقصد الهجرة وحمل عدة جنسيات"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت السلطات اللبنانية إنها على اتصال بالمسؤولين في سوريا بشأن عمليات الإنقاذ، بحسب بيان لوزارة النقل اللبنانية.