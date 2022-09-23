محمد بن سلمان يجرى اتصالين هاتفيين مع بوتين وزيلينسكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس، اتصالين هاتفيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، التى تمت يوم الأربعاء، بوساطة سعودية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال الاتصال مع بوتين، على "استعداد المملكة لبذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة"، فيما جرى خلال الاتصال "بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وخلال الاتصال مع زيلينسكي، أكد ولي العهد السعودي على "حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها"، ولفت إلى "استعداد السعودية لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، الأربعاء، الإفراج عن "10 أسرى" من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا.

وقالت الخارجية السعودية: "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم"، حسب "واس".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن ولي العهد السعودي "شارك شخصيا" في عملية تبادل أسرى الحرب الذي أدى إلى إطلاق سراح الأمريكيين.

وذكر المسؤول للصحفيين في نيويورك: "نحن ممتنون للسعوديين، ولقد لعب الأمير محمد بن سلمان شخصيا دورا مهما في هذا الأمر، ونحن ممتنون له على جهوده"، لكن المسؤول رفض الخوض في تفاصيل الدور الذي لعبه ولي العهد السعودي.

وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن أوكرانيا كانت تعمل "منذ شهور" على عملية التبادل، وأن الولايات المتحدة "أجرت مناقشات مع شركائنا الأوكرانيين على مدار عدة أسابيع حتى الآن، وشجعتهم وطالبتهم بإدراج الأسرى الأمريكيين، ونحن ممتنون للغاية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولحكومته".