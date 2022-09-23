روسيا تلجأ إلى طائرات "درون" إيرانية بحثًا عن التفوق بأوكرانيا.. هل تحدث الفارق؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الجيش الأوكراني إن طائرات مسيّرة إيرانية الصنع اُستخدمت في مهاجمة ميناء أوديسا الأوكراني، المنفذ الرئيسي لصادرات الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق تم التوصل إليه في يوليو/ تموز الماضي.

وقالت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية، عبر تطبيق تليغرام، أن ميناء "أوديسا هُوجم بمسيّرات كاميكاز عن طريق البحر".

في وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون إن روسيا اشترت طائرات دون طيار إيرانية الصنع.

وأضافت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية أن "طائرتين دون طيار دمرتا مبنى إداري في منطقة الميناء، تقوم خدمات الإنقاذ بإخماد الحريق".

قٌتل مدني واحد.

حسب قيادة العمليات، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة دون طيار من طراز "شاهد 136" الإيرانية الصنع.

الشهر الماضي، أفادت شبكة CNN أن الولايات المتحدة قدرت امتلاك روسيا مسيّرات إيرانية قادرة على حمل أسلحة، التي ستنشرها في ميدان المعارك في أوكرانيا.

وبدأت عناصر روسية التدريب على المسيرات في إيران في أواخر يوليو/ تموز، ثم اشترت ونقلت روسيا طائرات دون طيار من طرازي مهاجر – 6 وشاهد – شاهد -129 وشاهد – 191، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

قد يكون لإدخال الطائرات بدون طيار الإيرانية، التي يمكن استخدامها أيضًا للمراقبة، تأثير كبير على ساحة المعركة حيث تتطلع روسيا إلى تخفيف تأثير أنظمة الصواريخ عالية الحركة (HIMARS) التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أوكرانيا..

يبلغ مدى HIMARS 49 ميلاً، وقد مكّن أوكرانيا من مهاجمة أهداف خلف الخطوط الأمامية الروسية.

ومع ذلك، يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أنه عند اختبارها، فإن العديد من الطائرات بدون طيار التي اشترتها روسيا من إيران قد واجهت بالفعل العديد من الإخفاقات، كما قال المسؤولون، لذلك ليس من الواضح مدى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للروس عند نشرها.