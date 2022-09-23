ملك السعودية في "اليوم الوطني": ذكرى تعبر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن ذكرى اليوم الوطني الـ 92 للمملكة "تعبر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن".

في تغريدة في حسابه عبر تويتر، الجمعة، قال الملك سلمان بن عبدالعزيز إن "ذكرى يومنا الوطني، تعبّر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن، والفخر بمكانته ووحدته بين الأمم، التي أسست قواعد هذا البنيان الشامخ".

استعدت المملكة العربية السعودية بطيف واسع من الفعاليات الاحتفالية والعروض الترفيهية في مختلف مناطق البلاد.

اليوم الوطني هو يوم إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود بتوحيد المملكة تحت اسم "المملكة العربية السعودية"، في 23 سبتمبر/أيلول 1932.