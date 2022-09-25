بعد موت مهسا أميني.. شاهد ما قالته إيرانيات عن فرض ارتداء الحجاب في بلادهن

موت مهسا أميني ورئيسي يرفع صورة سليماني في الأمم المتحدة وإيرانيات يهتفن "الموت للديكتاتور".. ماذا يحدث في إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، استدعاء السفير البريطاني لدى طهران، حسب بيان بثته الوزارة في حسابها عبر انستغرام.

أكدت الوزارة استدعاءها السفير لتسليمه شكوى من "استضافة وسائل الإعلام المعارضة في لندن"، حسب المنشور.

تواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية البريطانية للتعليق.

كما استدعت الخارجية الإيرانية سفير النرويج في طهران، السبت، وأبلغته احتجاجها على "تصريحات غير بناءة" من رئيس البرلمان النرويجي اعتبرتها طهران تدخلا في شؤونها الداخلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأشارت إرنا إلى أن المدير العام لشؤون غرب أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية "أبلغ السفير النرويجي في هذا اللقاء، احتجاجًا شديد اللهجة على خلفية التصريحات المتحيزة والعارية عن الصحة لرئيس البرلمان النرويجي حول الاضطرابات الأخيرة".

شهدت العاصمة طهران ومدن إيرانية احتجاجات على قواعد ارتداء النساء للحجاب، منذ وفاة الشابة مهسا أميني في داخل حجز لشرطة الأخلاق قبل أيام.

يوم الجمعة، قُتل ما لا يقل عن 50 شخصًا في إيران في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة مهسا أميني، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وهي منظمة غير حكومية مقرها النرويج.

وقدرت لجنة حماية الصحفيين المعنية بحريات الصحافة، أن السلطات الإيرانية اعتقلت 17 صحفيًا مع توسع رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.