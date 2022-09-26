السعودية.. تفاعل على فيديو صدم مركبة رسمية والداخلية ترد

الشرق الأوسط
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صورة من مقطع الفيديو الذي أعادت الداخلية السعودية نشره
Credit: Saudi moi snapchat

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر قيام شخص بالاصطدام بمركبة رسمية الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات، لافتة إلى أن الحادثة وقعت في منطقة مكة.

وعلقت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة العاصمة المقدسة على مواطن ظهر في مقطع فيديو يقود مركبة من دون لوحات وصدمه مركبة رسمية والهرب من الموقع وجرى إيقافه".

وتابعت الداخلية في بيانها الذي نشرت فيه صورة للشخص الموقوف أن الأخير تمت إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

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