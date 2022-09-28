دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من تشييع جنازة يوسف القرضاوي، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر، الثلاثاء.

وأبرز نشطاء الحشود التي تجمعت للمشاركة في جنازة القرضاوي المدرج على قوائم الإرهاب في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 96 عاما، الاثنين.

وتداول نشطاء أيضا مقطع فيديو للقرضاوي في مقابلة سابقة مع سلمان العودة عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورده على سؤال حول الموت على قناة الحوار.

وأعاد عبدالله نجل سلمان العودة نشر فيديو المقابلة على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "الوالد الشيخ سلمان العودة -فرّج الله عنه- يسأل الشيخ يوسف القرضاوي -رحمه الله- في لقاء نادر: ’هل أنت متهيّب من لقاء الله شيخ يوسف؟‘ استمعوا للإجابة".

وأعاد علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نشر المقابلة على صفحته بتويتر، بتعليق قال فيه: "حوار جميل ولقاء مؤثر وعذوبة في الفكرة والمعنى هل أنت متهيب من لقاء الله؟".