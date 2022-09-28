دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على صدور الأمر الملكي للعاهل السعودي بتعيين نجله وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء في المملكة.

وصدر الأمر الملكي أيضا بتعيين الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد بمنصب وزير الدفاع بعد أن كان يشغل منصب نائب الوزير.

وعلق تركي الدخيل، سفير السعودية في الإمارات على خبر التعيين قائلا بتغريدة: "إن تعيين الملك سلمان أيده الله للأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء السعودي مرحلة سياسية انتقالية جديدة في تاريخ الوطن.. وهو تأكيد لمستقبل شبابي زاهر لمملكة عتيقة تاريخا حديثة حاضراً".

وتابع الدخيل بتغريدة منفصلة قائلا: "محمد بن سلمان رئيساً لمجلس وزراء السعودية.. مرحلة جديدة في تاريخ مملكتنا العظيمة.. إنها مرحلة الشباب والهمم".