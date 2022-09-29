بالصور.. الكويت تعلن وصول دفعة مقاتلات "يوروفايتر تايفون"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الكويتي، الأربعاء، وصول دفعة جديدة من طائرات "يوروفايتر تايفون" المقاتلة إلى البلاد.

ونشر الجيش صورا للمقاتلات بتغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا بتعليق: "وصول الدفعة الثالثة من طائرة اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن، من طراز (تايفون ترانش 3) معززة الجاهزية القتالية للقوة الجوية الكويتية".

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الأركان الكويتية إن "الطائرة من أحدث المقاتلات متعددة الأدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة استجابة عالية السرعة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وذكرت رئاسة الأركان أن "هذه الدفعة عبارة عن طائرتين من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية مؤخرا كثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية حيث حققت الطائرات المستلمة 100 ساعة طيران".