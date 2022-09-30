دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الفريق ضاحي، خلفان، نائب رئيس شرطة دبي على ما وصفه بـ"ردح" خالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالخارج خلال تأبين يوسف القرضاوي، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وافته المنية، الاثنين، عن عمر يناهز 96 عاما ودفن في قطر.

جاء ذلك بتغريدة لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "الردح الذي استخدمه خالد مشعل على قبر القرضاوي ذكرني بالرداحات في إحدى الدول العربية عندما تلم بهن مشكلة.. كم كان خالد سيئا.. هذا نموذج من نماذج نواحات الإخوان ورداحاته".

وتداول نشطاء بصوؤة واسعة مقاطع فيديو لما قاله مشعل على قبر القرضاوي الذي اعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين واسمه مدرج على قوائم الإرهاب في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وتحدث مشعل في جزء من مقطع الفيديو المتداول عن رؤيته القرضاوي وقد "هد المرض جسده" وأن "الله تعالى أكرمه بوجه وضاء رغم كل حال نحولة الجسد لكن الوجه كان مشرقا وكانت هيبة العلماء وصورتهم العظيمة.."