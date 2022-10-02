بنصيحة من ليز تراس.. الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ المقبلة في مصر

نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

من أول لقاء بالملك تشارلز الثالث.. نظرة على كاميلا وكيف أصبحت الملكة القرينة في بريطانيا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- علمت شبكة CNN أن العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث لن يحضر شخصيًا قمة المناخ المقبلة في مصر.

يوم الأحد، أفادت وسائل إعلام بريطانية أن الملك تشارلز قد تخلى عن خططه لحضور قمة المناخ (COP27) الشهر المقبل في مصر، وذلك بنصيحة من رئيسة الوزراء ليز تراس.

علمت CNN أن حضور الملك لم يتم تأكيده، وأنه بعد مشاورات مع الحكومة كان هناك تفاهم مشترك بأن قمة المناخ ليست الحدث المناسب لتكون أول زيارة خارجية باعتباره صاحب السيادة.

تواصلت CNN مع قصر باكنغهام للحصول على تعليق رسمي.

سبق أن حضر الملك تشارلز مؤتمر قمة المناخ في عام 2021 عندما كان لايزال أميرًا لويلز. من المقرر أن تعقد القمة المقبلة في مصر في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

حسب قصر كنغستون، لن يحضر أمير ويلز، الأمير وليام، أيضًا القمة.